В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Ювентуса» Ранее сообщалось, что чемпионы России предложили ему трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию итальянских СМИ об интересе к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.

«Это очередной слух, не более», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».

25-летний Ругани выступает в составе туринцев с 2012 года. В текущем сезоне он провел семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Добавим, что защитник «старой синьоры» стал первым футболистом в Италии, у которого диагностировали коронавирус.