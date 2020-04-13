Мариу может вернуться в лиссабонский «Спортинг» Об этом информирует A Bola.

Хавбек московского «Локомотива» Жоау Мариу, скорее всего, покинет российский клуб.

Согласно источнику, миланский «Интер», владеющий правами на игрока, хочет заполучить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью и готов включить в сделку португальца.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» доволен игрой Мариу и хочет выкупить его у итальянцев.

В текущем сезоне 27-летний футболист отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.