Селихов сменил имидж (фото) Ранее это сделал другой вратарь красно-белых – Артем Ребров.

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов постригся налысо. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Напомним, он выступает в столичном клубе с января 2017 года, однако, в текущем сезоне он не принял участие ни в одном матче.

Добавим, что чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.