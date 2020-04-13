Агент – про Кокорина: Продолжают ли его воспитывать? Разные слухи ходят, в том числе такие

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».
Напомним, 29-летний форвард покинул питерский клуб и присоединился к новой команде на правах аренды.
«Здесь, наверное, большие политические игры. Это не в плоскости футбола и не в плоскости взаимоотношений агент-футболист.
Продолжают ли его воспитывать? Я не могу сказать, продолжают ли его воспитывать. Разные слухи ходят, в том числе такие.
Мне кажется, что сейчас Саша в своей команде достаточно неплохо смотрится, про него опять стали говорить: он выглядит шикарно», – цитирует агента Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. Что касается «Сочи», то клуб доволен его игрой и надеется подписать игрока на постоянной основе.
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