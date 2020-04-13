Агент – про Кокорина: Продолжают ли его воспитывать? Разные слухи ходят, в том числе такие Осенью 2018 года нападающий оказался за решеткой. Он принял участие в избиении трех человек и вышел по УДО в сентябре 2019-го.

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

Напомним, 29-летний форвард покинул питерский клуб и присоединился к новой команде на правах аренды.

«Здесь, наверное, большие политические игры. Это не в плоскости футбола и не в плоскости взаимоотношений агент-футболист.

Продолжают ли его воспитывать? Я не могу сказать, продолжают ли его воспитывать. Разные слухи ходят, в том числе такие.

Мне кажется, что сейчас Саша в своей команде достаточно неплохо смотрится, про него опять стали говорить: он выглядит шикарно», – цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. Что касается «Сочи», то клуб доволен его игрой и надеется подписать игрока на постоянной основе.