Агент Жамалетдинова: Процентов 70, что Тимур в ЦСКА не останется В данный момент он выступает за польских «Лех» на правах аренды.

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщил, что его клиент покинет московский клуб.

«Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду. Повлияло ли на это его нашумевшее интервью? Думаю, что да», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, ранее Жамалетдинов заявил, что бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий не дал ему возможности заявить о себе. Он подчеркнул, что специалист предпочел Федора Чалова, чей тренер близко общался со Слуцким и помог форварду пробиться в основу.