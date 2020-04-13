Агент Жамалетдинова: Процентов 70, что Тимур в ЦСКА не останется - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 22:37ФутболГичунцев Артур

Агент Жамалетдинова: Процентов 70, что Тимур в ЦСКА не останется

В данный момент он выступает за польских «Лех» на правах аренды.

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщил, что его клиент покинет московский клуб.

«Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду. Повлияло ли на это его нашумевшее интервью? Думаю, что да», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, ранее Жамалетдинов заявил, что бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий не дал ему возможности заявить о себе. Он подчеркнул, что специалист предпочел Федора Чалова, чей тренер близко общался со Слуцким и помог форварду пробиться в основу.

Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе. 10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола Большому спорту после окончания пандемии придется столкнуться с новой реальностью, выжить в которой совсем непросто. 12.04.2020 16:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Я лежала в постели, а он смотрел футбол». Откровения подруги экс-тренера «Спартака» 35-летняя Саша Райт рассказала изданию The Sun о своих отношениях с Унаи Эмери, который обвинил ее в своем увольнении в ноябре прошлого года. 12.04.2020 13:30 Футбол Сергеев Иван
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
23:50 Бокс Бивол рассказал о своем отношении к Усику
23:37 Баскетбол Центровой «Миннесоты» Таунс потерял маму из-за коронавируса
23:26 Футбол Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул
23:14 ММА «Если что, в Москву подамся». Орловский показал, как проводит время на карантине (фото)
22:57 Футбол Максим Калиниченко: Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита»
22:37 Футбол Агент Жамалетдинова: Процентов 70, что Тимур в ЦСКА не останется
22:20 Футбол СМИ: «Барселона» хочет продлить контракт с Семеду до 2025 года
21:55 Футбол Холанд решил остаться в «Боруссии» на следующий сезон
21:38 ММА Фотограф, запечатлевший победу Нурмагомедова над Макгрегором, умер от коронавируса
21:24 Футбол Александр Кержаков: Пошел бы в «Спартак»? Нет. Я слишком люблю «Зенит»
21:10 Футбол Агент – про Кокорина: Продолжают ли его воспитывать? Разные слухи ходят, в том числе такие
20:50 Хоккей «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом виртуального Кубка Гагарина
20:47 Теннис Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то
20:42 Теннис Марат Сафин: Не верю, что цивилизация закончится. Просто все будем ходить с чипом
20:32 Футбол Агент Смольникова: Ведем переговоры с тремя российскими клубами
20:14 Футбол Селихов сменил имидж (фото)
20:01 Хоккей Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом»
19:37 Футбол Источник: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе
19:32 Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу
19:11 Футбол Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать
Плач из регионов: государству нечем помочь малоимущим и многодетным семьям
Рост числа заболевших на Ставрополье объяснили увеличением количества анализов
«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле
По-фургальски: Хабаровскому краю угрожает тотальная диарея
Еще 26 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика