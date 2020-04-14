Клубы АПЛ возместят владельцам абонементов 177 миллионов фунтов Команды английской премьер-лиги, скорее всего, возместят владельцам абонементов 177 миллионов фунтов стерлингов, если сезон-2019/20 финишируют матчами без зрителей.

Как сообщает Daily Mail, все разнообразные планы, направленные на возобновление сезона этим летом, основаны на том, что матчи премьер-лиги, пройдут при пустых трибунах. Таким образом, клубы будут вынуждены предложить своим болельщикам компенсацию за те встречи, на которых они не смогут присутствовать. В связи с этим английские команды могут недосчитаться порядка 177 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что футболисты клубов АПЛ получили письма, в которых им советовалось быть готовыми к возобновлению полноценных тренировок в конце мая.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38. В начале апреля английская премьер-лига заявила, что возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.