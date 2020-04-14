Жоау Мариу: В чемпионате России есть четыре - пять клубов очень высокого уровня Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции, связанной с пандемией короновируса.

- Мы должны оставаться профессионалами. Я стараюсь играть дома с мячом, но, конечно, это не похоже на тренировки с товарищами по команде. Надеюсь, что полноценные тренировки вернутся быстро, но сейчас все так, как и должно быть.

В чемпионате России есть четыре или пять клубов высокого уровня. Мне также понравилось, что команды из нижней части турнирной очень жесткие и боевые. Мне здесь весело, но мне нравятся перемены, поэтому я бы также хотел попробовать и другие лиги, такие ​​как французская или испанская, - цитирует Мариу Eleven Sports.

Ранее сообщалось, что в предстоящее межсезонье Мариу, скорее всего, покинет «Локомотив», так как миланский «Интер» хочет заполучить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью и готов включить в эту сделку португальца.

Напомним, что «Локомотив» арендовал Жоао Марио у «Интера» летом 2019 года до конца сезона с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел за железнодорожников 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.