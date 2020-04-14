Защитник «Гуарани» скончался во время сеанса физиотерапии Защитник бразильского «Гуарани» Тьяго Кортес, восстанавливавшийся после травмы колена, умер во время сеанса физиотерапии.

Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на пресс-службу клуба, по предварительной информации 22-летнему футболисту внезапно стало плохо во время дневного сеанса физиотерапии, который он проходил в своем родном городе Флорианополисе (штат Санта-Катарина).

- Утром в понедельник Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о сеансах физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. За то короткое время, что он работал с нами, мы могли видеть, что он был хорошим парнем. Он упорно тренировался, ходил в церковь и собирался помочь команде. Мы все опечалены этим известием, - прокомментировал новость президента клуба Тато Морейра.