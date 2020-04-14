Павел Худяков: Переподписали много народу, рассчитываем на всех футболистов

- Мы переподписали много народу, поэтому о большом количестве игроков с истекающими контрактами говорить не стоит. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые у нас есть, - передает слова Худякова «РИА Новости».

Отметим, что после 22 туров чемпионата России «Тамбов» с 25 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что клубы РПЛ обсудят дальнейшие действия 10 апреля, но 1 числа РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.