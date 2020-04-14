Президент РФС не согласен с Федуном в оценках сделки ОПЕК+ Александр Дюков не видит ничего унизительного в новом нефтяном договоре.

Ранее владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун сравнил сделку с Брестским миром, назвав ее «унизительной и тяжелой для России». «Не согласен, - заявил Дюков в интервью «Коммерсанту». - Соглашение нужно, причем всем производителям, и в нем нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18 процентов. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016 – 2019 годах».

Напомним, что президент РФС занимает пост главы «Газпром нефти».