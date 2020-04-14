Геркус построил график пандемии в России: Пик пройдем в мае, около пяти тысяч россиян умрут Бывший генеральный директор «Локомотива» поделился своими ожиданиями от развития ситуации в стране.

«Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей, - написал Геркус в твиттере. - К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания... Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдём в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч».

Напомним, что в 2016 - 2018 годах Геркус занимал посты президента и впоследствии гендиректора «Локо». На данный момент в России от коронавируса умерло 170 человек.