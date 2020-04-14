Алиев о Крыме: Сейчас это Россия, но крымчане остаются для меня украинцами Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев высказался о субъекте РФ.

«Когда я приехал на Украину, Крым был украинским, сейчас это Россия, но крымчане были и останутся для меня украинцами, - заявил Алиев порталу Sport24. - Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как раньше. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться».

Напомним, что 35-летний Алиев родился в Хабаровске, но почти всю карьеру провел на Украине, получив гражданство этой страны. В 27 матчах за «Локомотив»-2010 он забил 15 мячей, запомнившись российским болельщикам умением исполнять штрафные.