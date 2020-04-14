«Интер» хочет обменять Мартинеса на Гризманна В прошлом году «Барселона» заплатила за французского нападающего 120 миллионов евро.

Форвард «Интера» Луатаро Мартинес интересен «Барселоне». У руководство миланского клуба нет особого желания расставаться с аргентинцем, однако сине-черные готовы рассмотреть вариант обмена Мартинеса на нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» еще не обращался в «Барселону» с таким предложением, но ждет, когда каталонцы проявят инициативу.

В контракте 22-летнего Мартинеса с «Интером» прописана сумма отступных в 111 миллионов евро. «Барселона» в прошлом году приобрела Гризманна у мадридского «Атлетико» за 120 млн.

29-летний француз в 37 матчах за «Барселону» забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. В активе Мартинеса 16 забитых мячей и 4 ассиста в 31 матче нынешнего сезона.