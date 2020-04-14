Семин посадил дерево в честь дяди, дошедшего до Берлина (фото) Главный тренер «Локомотива» принял участие в международной акции «Сад памяти».

Юрий Семин на своей странице в инстаграме рассказал о том, что посадил дерево в честь своего дяди Павла Филлиповича, который прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.

«Сейчас идет международная акция – «Сад памяти», – написал Семин. – Мне подарили саженец с героической Орловской земли. Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу, который прошел всю войну и дошел до Берлина. «Сад памяти» пусть растет и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!»