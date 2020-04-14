В «Зените» опровергают информацию о возможном переходе Дзюбы в «Лацио» Капитан сборной России возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщение La Gazzetta dello Sport об интересе римского «Лацио» к Артему Дзюбе.

«Дзюба не может перейти. Насчет нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание», – заявил Медведев в интервью «РИА Новости».

В нынешнем сезон 31-летний Дзюба в 21 матче РПЛ забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.