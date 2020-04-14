«Ювентус» собирается расстаться с Ругани Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны «Зенита».

Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть «Ювентус» после завершения нынешнего сезона.

Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча.

Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро. В его услугах заинтересованы лондонский «Арсенал», «Рома» и «Наполи».

Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянцу со стороны «Зенита», но гендиректор клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.