«Ювентус» собирается расстаться с Ругани

Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть «Ювентус» после завершения нынешнего сезона.
Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча.
Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро. В его услугах заинтересованы лондонский «Арсенал», «Рома» и «Наполи».
Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянцу со стороны «Зенита», но гендиректор клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
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