«Ювентус» собирается расстаться с Ругани - Советский спорт
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14 апреля 2020 18:51ФутболШарафудинов Виктор

«Ювентус» собирается расстаться с Ругани

Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны «Зенита».

Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть «Ювентус» после завершения нынешнего сезона.

Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча.

Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро. В его услугах заинтересованы лондонский «Арсенал», «Рома» и «Наполи».

Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянцу со стороны «Зенита», но гендиректор клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

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