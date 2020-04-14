«Барселона» приобретет Исака, если не договорится с «Интером» о трансфере Мартинеса Нападающий сборной Швеции выступает за «Реал Сосьедад».

Goal.com сообщает, что «Барселона» постарается приобрести 20-летнего Александера Исака из «Реала Сосьедада» в том случае, если не удастся договориться с миланским «Интером» о трансфере Лаутаро Миртинеса.

Представители каталонского клуба уже связывались с агентами нападающего сборной Швеции.

Исак – гораздо дешевле Мартинеса. Если «Интер» хочет получить за аргентинского нападающего более 100 миллионов евро, то трансферную стоимость «Реала Сосьедада» оценивают в 22,5 млн.

Форвард перешел в клуб из Сан-Себастьяна в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии». «Реал Сосьедад» заплатил желто-черным 6,5 млн. В нынешнем сезоне с учетом турнира примеры и Кубка Испании на счету Исака 14 голов и 3 результативные передачи в 34 матчах.