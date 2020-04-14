Черчесов объяснил, почему так мало российских футболистов играет за границей В заявке сборной на домашний чемпионат мира было лишь два легионера.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил, почему так мало российских футболистов уезжают играть за рубеж.

«Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 1990-х в чемпионате России, – отметил Черчесов. – Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном? Небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

Только одного желания мало, самое главное – класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Все определяет уровень игрока».

Черчесов во время своей карьеры футболиста выступал в Германии за дрезденское «Динамо» и в Австрии за «Тироль».