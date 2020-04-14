Зико: Жирков был для ЦСКА, как Месси для «Барселоны» - Советский спорт
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14 апреля 2020 21:12ФутболШарафудинов Виктор

Зико: Жирков был для ЦСКА, как Месси для «Барселоны»

Бразильский тренер поделился воспоминаниями о работе в армейском клубе.

Бывший тренер ЦСКА Зико в своем интервью высоко оценил талант Юрия Жиркова.

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок, – рассказал бразилец Чемпионат.com – Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался еще на полгода – до лета».

Зико тренировал ЦСКА с января по сентябрь 2009 года, выиграв Суперкубок и Кубок России. С 2018-го бразилец занимает должность технического директора японского клуба «Касима Антлерс».

Жирков играл за армейцев с 2004 по июль 2009 года. 11 лет назад «Челси» заплатил ЦСКА 21 миллион евро за трансфер Юрия. Всего на счету футболиста сборной России 24 гола и 51 результативная передача в 215 матчах в составе ЦСКА.

В свои 36 лет Жирков продолжает карьеру в «Зените». В нынешнем сезоне он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах РПЛ.

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