Шнуров о «Газпром Арене»: Надо было построить в три раза дешевле Музыкант Сергей Шнуров поделился воспоминаниями от походов на домашние матчи «Зенита».

«Первый раз попал на стадион давно, еще когда на Кирова играли, - заявил Шнуров в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. - Нравится ли новый стадион? Нравится. Плохо только, что столько возни было вокруг. Надо было построить в три раза дешевле».

Напомним, что строительство «Газпром Арены», на которой с 2017 года принимает соперников «Зенитом», обошлось почти в 50 миллиардов рублей.