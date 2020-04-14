Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса Испания занимает второе место в мире по количеству случаев заражения COVID-19.

Бывший голкипер «Валенсии», «Вильярреала», «Севильи» и сборной Испании Андрес Палоп на своей странице в инстаграме сообщил о том, что вылечился от коронавируса.

«Это были непростые дни, но сейчас я могу сказать, что мой последний тест оказался отрицательным, я уже дома, – написал 46-летний Палоп. – Хочу поблагодарить медиков за уход, спасибо вам большое от всего сердца – от врачей до уборщиков и поваров».

Палоп провел в больнице 12 дней, а сегодня был выписан и отправился домой. В сезоне-2018/19 бывший футболист тренировал клуб сегунды B «Ибицу».

Испания занимает второе место в мире после США по количеству случаев заражения COVID-19. Всего на территории страны инфекция была обнаружена у 172 541 человека (+2 442 инфицированных за предыдущие сутки). От последствий заболевания скончались 18 056 человек.