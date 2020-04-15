Андрей Червиченко: У всех одинаковые проблемы с контрактами, что у «Спартака», что у «Барселоны» Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, в контрактах между клубами и игроками появятся новые пункты.

- Сейчас у всех одна беда - никто не был готов к такой ситуации. У всех одинаковые проблемы с контрактами, что у «Спартака», что у «Барселоны». Конечно, договоры будут меняться. Заранее будут оговаривать и снижение окладов, и условия продления соглашений в случае форс-мажора, - передают «Известия» слова Червиченко.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию со снижением зарплат футболистов на время вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что чемпионат России был приостановлен 17 марта. Накануне РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.