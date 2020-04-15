Лаутаро Мартинес помог больницам родного города оборудованием и средствами индивидуальной защиты - Советский спорт
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15 апреля 2020 09:49Футбол

Лаутаро Мартинес помог больницам родного города оборудованием и средствами индивидуальной защиты

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес организовал в больницы своего родного города Баия-Бланка поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на мэра города Эктора Гая, Мартинес и его подруга Агустина Гандольфо в общей сложности предоставили больницам города 4350 литров дезинфицирующего средства, 1000 пар резиновых перчаток, 6500 защитных костюмов, 3800 защитных масок и 7000 визоров.

Ранее стало известно, что Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером» и хочет перейти в «Барселону».

Напомним, что 22-летний аргентинец провел за клуб 31 встречу во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.

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