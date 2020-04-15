Тренер «Зенита»: Перспектива матчей при пустых трибунах - самая больная тема

- Перспектива матчей при пустых трибунах - самая больная тема. Мы играем для болельщиков, в Петербурге на стадион ходит много народу. Если решат проводить матчи без зрителей, будет неприятно выходить при пустых трибунах, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Ранее народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в сложившейся ситуации «Зенит» необходимо признать чемпионом.
Отметим, что на данный момент после 22 туров чемпионата России «Зенит», набравший 50 очков, возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
Добавим, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.
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