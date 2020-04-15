Видаль не против вернуться в чемпионат Италии

Как сообщает Calciomercato, 32-летний хавбек заинтересован идеей возвращения в чемпионат Италии, где выступал в составе «Ювентуса» с 2011 по 2015 годы.
Как отмечает издание, каталонская команда не будет препятствовать уходу Видаля, однако намерена получить за трансфер 20 миллионов евро, что является достаточно высокой ценой, учитывая возраст хавбека и текущую финансовую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.
Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Действующий контракт Видаля с каталонской командой рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 14 миллионов евро.
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