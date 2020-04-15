Романьоли хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес со стороны «Атлетико» Алессио Романьоли ждет звонка от руководства «Милана», чтобы обсудить продление нынешнего соглашения.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Широ, в переходе 25-летнего капитана итальянской команды заинтересован мадридский «Атлетико», но Романьоли решил дождаться предложения от «Россонери».

Напомним, что Романьоли является воспитанником академии «Ромы». За «Милан» защитник выступает с августа 2015 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 36 миллионов евро.