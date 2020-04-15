Дибала и «Ювентус» работают над новым соглашением «Ювентус» готовит предложение о продлении контракта с нападающим Паоло Дибалой.

Как сообщает Tuttosport, 26-летний форвард и руководство туринского клубв работают над продлением действующего соглашения.

Как отмечает издание, по новому контракту аргентинец будет получать 7 миллионов евро за сезон, но с каждым последующим годом зарплата футболиста будет увеличиваться.

Ранее бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро заявил, что Дибала уже готов стать капитаном туринского клуба.

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. С тех пор аргентинец принял участие в 215 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 90 забитых мячей и 36 результативных передач.

Отметим, что в текущем сезоне форвард сыграл в 33 матчах, забив 12 голов и отдав 12 голевых передач.