Зелиньски подпишет четырехлетний контракт с «Наполи» Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски близок к подписанию нового соглашения с клубом.

Как сообщает Football Italia, 25-летний полузащитник подпишет новый четырехлетний контракт сразу после возобновления чемпионата Италии.

Отмечается, что в новом соглашение поляка на 2,5 миллиона евро за сезон будет присутствовать опция выкупа на сумму в 100 миллионов евро.

Напомним, что Зелиньски перешел в «Наполи» в 2016 году из «Удинезе» за 15,6 миллионов евро. За это время он провел 164 встречи за неаполитанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 21 забитый мяч и 10 голевых передач.