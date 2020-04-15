Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация работает над возобновлением чемпионата.

- Я уважаю науку, но не могу сдаться. Мы работаем над тем, чтобы вернуться к игре. Когда Италия вернется к жизни, когда будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности прочих секторов, футбол также вернется.

Я говорю это раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен, время пришло. Правительство, лига, FIGC, врачи - мы все решим вместе и ответственно. Новый сезон не начнется без завершения предыдущего.

У нас нет сроков начала, но мы будем идти рука об руку с другими европейскими лигами. Если они позволят нам играть в начале июня, у нас есть варианты окончания чемпионата в конце июля, - приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ранее глава Итальянской федерации заявил о возможности завершить чемпионат страны в сентябре – октябре.