Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 13:18Футбол

Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация работает над возобновлением чемпионата.

- Я уважаю науку, но не могу сдаться. Мы работаем над тем, чтобы вернуться к игре. Когда Италия вернется к жизни, когда будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности прочих секторов, футбол также вернется.

Я говорю это раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен, время пришло. Правительство, лига, FIGC, врачи - мы все решим вместе и ответственно. Новый сезон не начнется без завершения предыдущего.

У нас нет сроков начала, но мы будем идти рука об руку с другими европейскими лигами. Если они позволят нам играть в начале июня, у нас есть варианты окончания чемпионата в конце июля, - приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ранее глава Итальянской федерации заявил о возможности завершить чемпионат страны в сентябре – октябре.

Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова - галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров - о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Вместо главного тренера сборной России можно ввести должность генменеджера Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте, и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:41 Хоккей Славин Виталий
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
В этот день Гагарин полетел в космос, а «Спартак» стал чемпионом. Впервые! 12 апреля 2009 года «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина, а в этот день 1962 года первые для себя золотые медали чемпионов страны завоевал «Спартак», для которого этот успех был как полет в космос Юрия Гагарина. 12.04.2020 14:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:06 Футбол Илья Абаев: В ФНЛ нет больших зарплат, поэтому сокращать, как в РПЛ, наверное, неуместно
13:58 Хроника «Не вижу смысла бороться со свиньей». Соловьев отказался от рэп-батла с Уткиным
13:53 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»
13:35 Футбол Александр Кержаков: Лично я не понимал, зачем Месси вообще кому-то отдает мяч
13:18 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен
12:59 Футбол Вячеслав Колосков: Мне кажется, что ничего страшного в снятие клубов с чемпионатов нет
12:50 ММА Эдгард Запашный сообщил, что мошенники выманили у него 50 тысяч рублей (видео)
12:28 Футбол Зелиньски подпишет четырехлетний контракт с «Наполи»
12:09 Баскетбол Руководитель пресс-службы ЦСКА: Итудис точно не скучает вдали от родной Греции
11:48 Футбол Дибала и «Ювентус» работают над новым соглашением
11:30 Футбол Президент «Армавира»: Еще не уведомили ФНЛ о снятии
11:28 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 15 апреля
11:27 Хроника Уткин вызвал Соловьева на батл по правилам Versus
10:58 Футбол Романьоли хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес со стороны «Атлетико»
10:46 Футбол Занимавший 12-е место в ФНЛ-2019/20 «Армавир» снялся с чемпионата
10:34 Футбол Видаль не против вернуться в чемпионат Италии
10:32 Футбол Аршавина не поставили на первое место в рейтинге лучших россиян в истории АПЛ
10:17 Футбол Тренер «Зенита»: Перспектива матчей при пустых трибунах - самая больная тема
10:02 Фигурное катание Алена Косторная: Мешает, когда называют идеальной, никто не идеален, а я - уж тем более
Survey: already 12% of Muscovites lost their work because of the coronavirus pandemic
Число заболевших коронавирусом в Белгородской области выросло до 59 человек
Скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией в Оренбурге
Власти Ростовской области заявили об ухудшении ситуации по коронавирусу
Бурков рассказал, стоит ли омичам ждать продления режима самоизоляции
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика