Макси Бьянкуччи: Никто не знает будущее Месси Макси Бьянкуччи, двоюродный брат Лионеля Месси, признался, что хотел бы увидеть нападающего «Барселоны», играющим за другой клуб.

- Правда в том, что никто не знает будущее Лионеля. Но лично я хотел, чтобы он играл за другую команду, как хотели бы этого многие его фанаты, чтобы доказать тем, кто утверждает, что Месси хорош только для «Барселоны», что они не правы. Честно говоря, я не вижу его в Италии. Любое мое мнение вызовет подозрение, но, как я уже говорил, решение остается за ним, - передает слова Бьянкуччи Football Italia.

Ранее телеканал TNT Sports сообщил, что «Интер» намерен подписать аргентинца в ближайшее трансферное окно и готов к переговорам о переходе нападающего.

Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.