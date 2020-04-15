Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса Оба футболиста прошли двойную проверку.

Официальный сайт «Ювентуса» сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.

Итальянец и француз прошли двойную проверку, и поскольку их тесты дали отрицательный результат, они уже не обязаны соблюдать режим строгой домашней изоляции.

Напомним, что COVID-19 был также диагностирован аргентинскому нападающему «Юве» Пауло Дибале и его девушке Ориане.

25-летний защитник Ругани в нынешнем сезоне сыграл 3 матча в серии А, а 33-летний полузащитник Матюиди провел 23 встречи, сделав две результативные передачи.