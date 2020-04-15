Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны» - Советский спорт
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15 апреля 2020 16:29ФутболШарафудинов Виктор

Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны»

Французский полузащитник выступает за лондонский клуб с 2016 года.

Goal.com сообщает, что Н’Голо Канте не хочет менять команду после завершения нынешнего сезона. 29-оетний французский опорный хавбек намерен остаться в «Челси», хотя в его услугах заинтересованы испанские гранды «Реал» и «Барселона».

Ранее британские СМИ сообщали, что главный тренер синих Фрэнк Лэмпард недоволен качеством игры Канте в нынешнем сезоне, а потому «Челси» хотел бы задействовать француза в сделке с «Барселоной» по переходу бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо, который в прошлого года выступает за «Баварию» на правах аренды.

В июле 2016 года «Челси» заплатил за Канте «Лестеру» 35,8 млн евро. В нынешнем сезоне Н’Голо сыграл в АПЛ 18 матчей, забив 3 гола.

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