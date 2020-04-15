Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы Число городов-хозяев Евро может быть сокращено.

Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов сообщил, что во время консультаций с УЕФА поднимался вопрос об увеличении количества матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Вот, что рассказал Литвинов в интервью для телеканала «Матч ТВ»:

«Обсуждался ли с УЕФА вариант, при котором количество матчей Евро может увеличиться? Официального запроса провести, скажем, не четыре, а шесть игр Евро не поступало. Но в рамках консультаций такой вариант проговаривался. При этом устно мы подтверждали такую возможность с нашей стороны.

Мы ни разу не выразили сомнений в возможности проведения такого рода турниров и матчей. «Газпром Арене» есть слаженная команда, готовая инфраструктура. В итоге просто подтвердили заинтересованность Петербурга, стадиона и «Зенита» в проведении Евро и финала Лиги чемпионов. Сейчас УЕФА активно верстает графики на следующее лето. В том числе с учетом особенностей нашего стадиона, поскольку подготовка к Евро и финалу ЛЧ несколько отличается. Например, встает вопрос, когда надо прекращать внутри арены определенные работы. Это обычная «дорожная карта» с датами, когда что прекращается и начинается».

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующий год. Города-хозяева должны подтвердить готовность принять матчи турнира до 30 апреля. Европейские СМИ сообщали, что проведение матчей в Риме, Бильбао и Мюнхене находится под вопросом.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

По первоначальному расписанию Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.