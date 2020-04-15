Руководство лондонского «Арсенала» сократили свои зарплаты на треть, отказавшись от господдержки

Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщает, что руководители клуба приняли решение сократить свои зарплаты на треть. Эта мера рассчитана на 12 ближайших месяцев.
При этом обычные сотрудники «Арсенала» продолжат получать зарплату в полном объеме несмотря на вынужденную паузу в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Клуб отказался от правительственной программы, по которой 80% зарплат покрывало бы государство.
В то же время переговоры с футболистами о сокращении контрактных выплат пока еще не завершены.
«Идут продуктивные переговоры о том, как наши игроки могут поддержать свой клуб. Мы не будем давать комментарии по этому вопросу до тех пор, пока обсуждение не завершится», – сказано в сообщении ФК «Арсенал».
Болельщикам «канониров» будет возвращена полная стоимость билетов в том случае, если будет решено доигрывать сезон при пустых трибунах.
Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. «Арсенал» занимает девятое место, набрав 40 очков.
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