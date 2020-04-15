В Австрии футболистам разрешили возобновить тренировки Чемпионат австрийской бундеслиги был приостановлен из-за коронавируса после 22 туров.

Власти Австрийской Республики разрешили футболистам возобновить тренировочный процесс для подготовки к возобновлению соревнований. Об этом сообщает Reuters.

Вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер заявил, что профессиональные команды могут возобновить тренировки с понедельника 20 апреля.

О том, когда будет возобновлен чемпионат австрийской бундеслиги, пока неизвестно. СМИ высказывали предположения о том, что футбол сможет вернуться на стадионы в мае, но игры будут проходить без зрителей.

В чемпионате Австрии осталось провести 10 туров. После первого этапа турнирную таблицу возглавляет ЛАСК, опережая «Ред Булл Зальцбург» на 6 очков.

Разбившись на две группы по шесть команд, команды должны определить чемпиона, участников еврокубков и тех, кто вылетит во второй дивизион.