Аллегри приглашают в «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри является основным претендентом на должность главного тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает британская газета The Sun.
По замыслу новых владельцев «сорок», 52-летний итальянец станет ключевой фигурой в перестройке команды. В ближайшее время Майк Эшли, владеющий «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года, должен продать футбольный клуб за 350 миллионов фунтов группе инвесторов, которую возглавляет британская бизнес-леди Аманда Стейвли, представляющая интересы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
С июля прошлого года «Ньюкасл» тренирует Стив Брюс. После 29 туров команда занимает 13-е место, набрав 35 очков.
Аллегри работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 годы и выиграл со «Старой синьорой» пять чемпионских титулов кряду. В 2011-м итальянец привел к победе в серии А «Милан».
С лета прошлого года специалист остается безработным. СМИ регулярно называли Аллегри претендентом на должность главного тренера в разных клубах, включая «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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