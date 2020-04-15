Аллегри приглашают в «Ньюкасл» В ближайшее время у клуба с севера Англии появятся новые владельцы.

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри является основным претендентом на должность главного тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает британская газета The Sun.

По замыслу новых владельцев «сорок», 52-летний итальянец станет ключевой фигурой в перестройке команды. В ближайшее время Майк Эшли, владеющий «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года, должен продать футбольный клуб за 350 миллионов фунтов группе инвесторов, которую возглавляет британская бизнес-леди Аманда Стейвли, представляющая интересы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

С июля прошлого года «Ньюкасл» тренирует Стив Брюс. После 29 туров команда занимает 13-е место, набрав 35 очков.

Аллегри работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 годы и выиграл со «Старой синьорой» пять чемпионских титулов кряду. В 2011-м итальянец привел к победе в серии А «Милан».

С лета прошлого года специалист остается безработным. СМИ регулярно называли Аллегри претендентом на должность главного тренера в разных клубах, включая «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».