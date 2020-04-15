Футболисты и тренеры «Пармы» на месяц отказались от зарплат

Официальный сайт итальянской «Пармы» сообщил, что футболисты, тренеры и спортивный директор клуба отказались от зарплаты на один месяц, чтобы смягчить негативные последствия вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.
«Парма» хотела бы поблагодарить всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в это трудное время, и решение, которое требует здравого смысла и командного духа», – сказано в заявлении клуба.
В то же время, отмечается, что игроки и персонал молодежной команды получат зарплату в полном объеме.
На сокращение выплат на время паузы в соревнованиях пошли многие итальянские клубы. В «Ювентусе», например, отказались от выплат на четыре месяца – с марта по июнь.
В чемпионате Италии удалось провести неполные 26 туров. «Парма», сыграв 25 матчей, набрала 35 очков и занимает девятое место.
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