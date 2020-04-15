Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»

Испанская газета AS сообщает, что Александр Ляказетт после завершения нынешнего сезона собирается покинуть лондонский «Арсенал». Новой командой 28-летнего французского нападающего может стать «Атлетико».
Мадридский клуб приглашал Ляказетта еще три года назад, когда Александр выступал за «Лион», но сделка сорвалась, поскольку ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать трансферы. После этого нападающий выбрал «Арсенал». Лондонцы заплатили за его переход 53 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Ляказетт забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах АПЛ. Всего на его счету 45 забитых мячей и 21 результативная передача в 114 встречах в составе «канониров». Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 48 млн евро.
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий 20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18 «Армавир» отказался от дальнейшего участия в сезоне-2019/20. Это очередной тревожный звонок для всей ФНЛ. Да и для РПЛ тоже. 15.04.2020 19:30 Футбол Безъязычный Алексей