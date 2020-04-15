Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико» Форвард сборной Франции выступает за «канониров» с 2017 года.

Испанская газета AS сообщает, что Александр Ляказетт после завершения нынешнего сезона собирается покинуть лондонский «Арсенал». Новой командой 28-летнего французского нападающего может стать «Атлетико».

Мадридский клуб приглашал Ляказетта еще три года назад, когда Александр выступал за «Лион», но сделка сорвалась, поскольку ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать трансферы. После этого нападающий выбрал «Арсенал». Лондонцы заплатили за его переход 53 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ляказетт забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах АПЛ. Всего на его счету 45 забитых мячей и 21 результативная передача в 114 встречах в составе «канониров». Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 48 млн евро.