Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 22:56ФутболШарафудинов Виктор

Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»

Форвард сборной Франции выступает за «канониров» с 2017 года.

Испанская газета AS сообщает, что Александр Ляказетт после завершения нынешнего сезона собирается покинуть лондонский «Арсенал». Новой командой 28-летнего французского нападающего может стать «Атлетико».

Мадридский клуб приглашал Ляказетта еще три года назад, когда Александр выступал за «Лион», но сделка сорвалась, поскольку ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать трансферы. После этого нападающий выбрал «Арсенал». Лондонцы заплатили за его переход 53 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ляказетт забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах АПЛ. Всего на его счету 45 забитых мячей и 21 результативная передача в 114 встречах в составе «канониров». Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 48 млн евро.

Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге Мартен Фуркад: Пожелал Логинову в будущем принимать только правильные решения Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18 «Армавир» отказался от дальнейшего участия в сезоне-2019/20. Это очередной тревожный звонок для всей ФНЛ. Да и для РПЛ тоже. 15.04.2020 19:30 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
23:26 Футбол Главный тренер «Галатасарая» Терим победил коронавирус
23:16 Футбол В Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа, но чемпионат могут доиграть без зрителей
22:56 Футбол Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»
22:44 Бокс Деонтей Уайлдер: Фьюри не будет для меня чемпионом, пока мы не проведем третий бой
22:34 ММА Дастин Порье: Хочу подраться с Конором, но не хочу больше выпрашивать бои
22:18 Футбол Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя
21:59 Футбол Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу
21:59 Футбол Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория
21:47 Футбол Футболисты и тренеры «Пармы» на месяц отказались от зарплат
21:35 Футбол Аллегри приглашают в «Ньюкасл»
21:20 Олимпиада Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)
20:52 Футбол В Австрии футболистам разрешили возобновить тренировки
20:39 Футбол Старт женского чемпионата Белоруссии отложили из-за коронавируса
20:13 Биатлон Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером
19:46 Футбол Руководство лондонского «Арсенала» сократили свои зарплаты на треть, отказавшись от господдержки
19:19 Хоккей «Авангард» на один сезон пролил контракт с Гариповым
19:10 Хоккей «Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом
18:43 Олимпиада Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг
18:27 Велошоссе Проведение «Тур де Франс» перенесли на начало осени из-за коронавируса
18:12 Футбол Завершение футбольного сезона в Германии находится под вопросом
Контроль не для всех: почему на всех въездах в Москву пробки, а на Рублевке – нет
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Семейный праздник на Ставрополье закончился вспышкой коронавируса
Путин предложил выделить регионам на сбалансирование бюджетов 200 млрд рублей
Некуда бежать: как самоизоляция повлияла на уровень преступности в Башкирии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика