Бывший вице-президент «Барселоны»: Думаю, что Месси продлит соглашение с клубом

- Я думаю, что Месси и «Барселона» достигнут соглашения по продлению контракта. Но чтобы достичь его, обе стороны должны пойти на какие-то уступки, но я был бы очень удивлен, если бы эта красивая история не продолжилась дальше, - приводит слова Руссо ESPN Deportes.
Ранее Макси Бьянкуччи, двоюродный брат Лионеля Месси, признался, что хотел бы увидеть нападающего «Барселоны», играющим за другой клуб.
Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.
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