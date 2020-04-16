Бывший вице-президент «Барселоны»: Думаю, что Месси продлит соглашение с клубом Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что нападающий Лионель Месси продлит контракт с клубом.

- Я думаю, что Месси и «Барселона» достигнут соглашения по продлению контракта. Но чтобы достичь его, обе стороны должны пойти на какие-то уступки, но я был бы очень удивлен, если бы эта красивая история не продолжилась дальше, - приводит слова Руссо ESPN Deportes.

Ранее Макси Бьянкуччи, двоюродный брат Лионеля Месси, признался, что хотел бы увидеть нападающего «Барселоны», играющим за другой клуб.

Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.