Криштиану Роналду: Пришло время учиться Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время пандемии коронавируса решил заняться учебой.

«Всегда бросайте вызов себе! Для меня пришло время учиться», - подписал Роналду фотографию опубликованную в своем «инстаграме».

Ранее полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу поделился впечатлениями от игры с Роналду.