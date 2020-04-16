Игорь Акинфеев: Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется (видео) - Советский спорт
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16 апреля 2020 11:32Футбол

Игорь Акинфеев: Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется (видео)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что не стоит ожидать скорого возобновления чемпионата России.

- Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется, потому что, как все знают, что каникулы до 1 мая, но все понимают, что это не предел. Думаю, все будет дальше продолжаться до лета. Когда наступит потепление, уже будет понятно, как эта бактерия работает, что она делает в теплое время. Посмотрим. Хотя будем надеяться, что эта история рано или поздно закончится, - рассказал Акинфеев в интервью клубному каналу ЦСКА.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля. Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России до 31 мая 2020 года.

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