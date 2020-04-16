«Химки» не станут досрочно сниматься с первенства ФНЛ «Химки» намерены продолжить выступление в чемпионате.

- В планы «Химок» не входит досрочное снятие с чемпионата ФНЛ, - цитирует News.ru пресс-службу подмосковного клуба.

Накануне стало известно, что в связи с тем, что «Армавир» не сможет выполнить все условия лицензирования на следующий сезон, включая аттестацию академии клуба, было принято решение снять команду с первенства ФНЛ.

Ранее из-за отказа финансировать профессиональный спорт властей Приморья на грани расформирования оказался другой участник ФНЛ-2019/20 «Луч» из Владивостока.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля. Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.