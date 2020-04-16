Хохлов ответил Филиппу: Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на заявление форварда бело-голубых Максимилиана Филиппа.
Ранее немецкий футболист заявил, что российский наставник грубо общался с игроками и употреблял нецензурную лексису.
«Прекрасно помню момент, о котором говорит игрок, но конфликта как такового просто не было. В домашнем матче с «Сочи» в сентябре он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал. Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней не прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву… Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?
Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле. Только тренировочный процесс и действия в официальных матчах могут повлиять на то, кого я включаю в стартовый состав и кому сколько игрового времени на поле отвожу», – цитирует специалиста «Московский комсомолец».
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