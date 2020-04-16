Защитник «Ювентуса» Ругани вылечился от коронавируса и вернулся домой (фото) Об этом футболист «старой синьоры» сообщил в своем Instagram.

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, переболевший коронавирусом, вернулся домой.

Он опубликовал фотографию с беременной подругой и написал: «Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор. Нам пришлось непросто, но сейчас мы счастливы обнять друг друга, потому что все самое худшее позади».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniele Rugani (@daniruga) 16 Апр 2020 в 6:43 PDT

Ранее сообщалось, что 25-летний итальянец может перейти в «Зенит». Также в его услугах заинтересованы «Наполи», «Рома» и лондонский «Арсенал».