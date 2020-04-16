Источник: «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Икарди - Советский спорт
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16 апреля 2020 23:56ФутболГичунцев Артур

Источник: «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Икарди

Минувшим летом он сменил миланский клуб на французский «ПСЖ».

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Краснодар» рассматривал возможность аренды нападающего «Интера» Мауро Икарди.

«Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

Напомним, «ПСЖ» арендовал 27-летнего игрока до конца текущего сезона. На данный момент он провел за французов 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.

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