Кокорин откажется от сосания пальца после голов Форвард «Сочи» Александр Кокорин намерен изменить традиционный ритуал при праздновании взятия ворот.

В последние годы нападающий отмечал свои голы, кладя большой палец левой руки себе в рот и тем самым изображая младенца с соской. »Я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок, - пояснил Кокорин ТНТ. - Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того как я провел время в колонии, продолжать так праздновать немного странно. Поэтому сейчас задумываюсь над новым ритуалом».

Напомним, что большую часть прошлого года форвард провел в заключении за участие в драках в Москве в октябре 2018-го. После выхода на свободу Кокорин подписал контракт с «Зенитом», однако весной был со скандалом отдан в аренду в «Сочи». Весной он успел отметиться в составе южан тремя голами.