«Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на форварда «Торино» Белотти

Туринская газета Tuttosport сообщает, что 26-летний нападающий Андреа Белотти может покинуть «Торино». На форварда претендует «Наполи», а также два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Белотти источник называет «Эвертон», где работает Карло Анчелотти. Итальянский тренер считает, что Андреа может добиться успеха в Англии благодаря своей работоспособности и умения вести силовую борьбу.
В контракте нападающего прописана сумма отступных в 100 миллионов евро, но его рыночная трансферная стоимость оценивается в 32 млн.
Белотти перешел в «Торино» из «Палермо» в июле 2015 года за 8,4 млн. В нынешнем сезоне на счету Андреа 15 голов и 3 результативные передачи в 31 матче в составе туринского клуба. 9 голов мячей форвард забил в серии А, а 6 – в квалификации Лиги Европы.
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