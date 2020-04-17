«Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на форварда «Торино» Белотти В нынешнем сезоне форвард сборной Италии забил 15 голов в 31 матче.

Туринская газета Tuttosport сообщает, что 26-летний нападающий Андреа Белотти может покинуть «Торино». На форварда претендует «Наполи», а также два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Белотти источник называет «Эвертон», где работает Карло Анчелотти. Итальянский тренер считает, что Андреа может добиться успеха в Англии благодаря своей работоспособности и умения вести силовую борьбу.

В контракте нападающего прописана сумма отступных в 100 миллионов евро, но его рыночная трансферная стоимость оценивается в 32 млн.

Белотти перешел в «Торино» из «Палермо» в июле 2015 года за 8,4 млн. В нынешнем сезоне на счету Андреа 15 голов и 3 результативные передачи в 31 матче в составе туринского клуба. 9 голов мячей форвард забил в серии А, а 6 – в квалификации Лиги Европы.