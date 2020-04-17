CAS обязал «Севилью» выплатить 3,7 млн евро «Нанси» за продажу Лангле в «Барселону» Испанцы должны рассчитаться с французским клубом в течение 45 дней.

Мадридская газета Marca сообщает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Севильи» на решение ФИФА о выплате 3,7 млн евро «Нанси» от продажи французского защитника Клемана Лангле из «Севильи» в «Барселону» в 2018 году.

«Севилья» должна рассчитаться с французской стороной в течение 45 дней.

В январе 2017 года андалусцы приобрели у «Нанси» воспитанника клуба Лангле за 5,4 млн евро, а спустя полтора года продали в «Барселону» за 35,9 млн.

По договору с «Нанси» севильский клуб должен был выплатить 12% от суммы перепродажи защитника, однако отказался выполнять это требование, пытаясь найти юридические лазейки. В «Севилье» подчеркивали, что «Барселона» активировала возможность выкупа игрока, заплатив сумму отступных прописанную в его контракте, а значит по факту сделка не была продажей.

В сентября 2019 года ФИФА принял доводы «Нанси» и обязал «Севилью» заплатить 3,7 млн евро, после чего испанский клуб обратился в CAS.