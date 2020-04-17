Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева

«При мне он часто был в основе, - заявил 67-летний бразилец «Чемпионату». - Трудностей с ним не возникало. Единственная - это удаление в финале Кубка России, хотя мы все равно победили «Рубин». Та красная карточка объяснялась молодостью Мамаева. А вообще, он большой профессионал... Я не слышал о том, что он год провел в тюрьме».
Напомним, знаменитый в прошлом полузащитник сборной Бразилии тренировал ЦСКА в 2009 году, успев выиграть два трофея - за победы в Кубке и Суперкубке России. Мамаев защищал цвета армейцев в 2007 - 2013 годах, а зимой стал игроком «Ростова». С октября 2018-го по сентябрь 2019-го он вместе форвардом «Зенита» Александром Кокориным отбывал наказание за участие в драках в центре Москвы. Оба были выпущены на свободу из колонии в Белгородской области по УДО.
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