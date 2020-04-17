Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 09:38ФутболСергеев Иван

Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева

Бывший бразильский главный тренер ЦСКА отметил, что у него никогда не было проблем с Павлом Мамаевым.

«При мне он часто был в основе, - заявил 67-летний бразилец «Чемпионату». - Трудностей с ним не возникало. Единственная - это удаление в финале Кубка России, хотя мы все равно победили «Рубин». Та красная карточка объяснялась молодостью Мамаева. А вообще, он большой профессионал... Я не слышал о том, что он год провел в тюрьме».

Напомним, знаменитый в прошлом полузащитник сборной Бразилии тренировал ЦСКА в 2009 году, успев выиграть два трофея - за победы в Кубке и Суперкубке России. Мамаев защищал цвета армейцев в 2007 - 2013 годах, а зимой стал игроком «Ростова». С октября 2018-го по сентябрь 2019-го он вместе форвардом «Зенита» Александром Кокориным отбывал наказание за участие в драках в центре Москвы. Оба были выпущены на свободу из колонии в Белгородской области по УДО.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Новости
10:32 Хоккей Владимир Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо», мы хотим сохранить ударное звено
10:22 Теннис Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом
10:13 Хоккей Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно
09:46 Хоккей Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей
09:38 Футбол Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева
09:30 Футбол Клаудио Раньери: Де Росси станет великим тренером
09:28 Лыжный спорт Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом
09:15 Футбол CAS обязал «Севилью» выплатить 3,7 млн евро «Нанси» за продажу Лангле в «Барселону»
08:53 Футбол «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на форварда «Торино» Белотти
08:38 Хоккей Джаред Беднар: У игроков «Колорадо», которые заразились коронавирусом, все хорошо
08:24 Футбол Возможность возобновления первенства ФНЛ рассмотрят 30 апреля
01:27 Футбол Кокорин откажется от сосания пальца после голов
01:17 Футбол Гурцкая о Семине и Кикнадзе: Целый сервиз разбили, кто-то точно уйдет
23:56 Футбол Источник: «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Икарди
23:35 Футбол Агент: Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным
23:21 Футбол Ривалдо призвал «Барселону» продать Дембеле в летнее межсезонье
23:05 Футбол Агент Гурцкая: Ларссон – не уровень «Спартака», и я свое мнение не изменил
22:46 Футбол Александр Кержаков: Мне бы хотелось тренировать «Зенит». Этот клуб дал мне все
22:31 Футбол Директор РФС: Выплатили судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май
22:15 Фигурное катание Тарасова – о карантине: Мне не скучно. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы
“Unacceptable damage”: experts estimated the economic loss about 18 trillion rubles because of the pandemic
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Волгоградской области выявили сразу 11 зараженных коронавирусом
В Оренбурге проведут масштабную проверку соблюдения режима самоизоляции
Без денег на передовой: в Татарстане снизили зарплаты врачей
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика