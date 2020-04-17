Вадим Евсеев: Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны Главный тренер «Уфы» поделился воспоминаниями о карьере игрока.

Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме рассказал о взаимоотношениях с Анатолием Бышовцем, который тренировал «Локомотив» в 2007 году.

«Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б – это Бышовец, – написал Евсеев. – Он убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба.

Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого.

Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь».

Бышовец работал главным тренером «Локомотива» с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007-го. Железнодорожники выиграли Кубок России сезона-2006/07, но в чемпионате заняли лишь седьмое место.

Евсеев в феврале 2007 года ушел в «Торпедо», а Лоськов после долгого конфликта с Бышовцем в июле перешел в «Сатурн».

После расставания с «Локомотивом» Анатолий Федорович больше нигде не работал главным тренером. Осенью 2009-го олимпийского чемпиона 1988 года пригласили на должность тренера-консультанта в «Кубань», но уже через месяц Бышовец покинул краснодарский клуб.